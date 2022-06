Basket, Juvi Ferraroni entusiasmante: è in finale

VERBANIA - Impresa sarebbe perfino riduttivo, perché quello che ha fatto ieri sera la squadra è già scolpito nella storia del club: la Juvi Ferraroni domina, in trasferta, anche Gara 3 della semifinale playoff di serie B contro Omegna e vola, con pieno merito, in finale, dove si giocherà un posto nel campionato di serie A2 2022/23. Co-mvp della partita Marko Milovanovikj e Marco Bona, 38 punti, 15 rimbalzi e 6 assist in accoppiata. La Juvi, che vince la sesta partita consecutiva (senza sconfitte) in questi playoff, aspetta ancora di conoscere il proprio avversario, che sarà una tra San Miniato e Pavia. Ieri i toscani hanno vinto in trasferta portandosi sul punteggio di 2-1. Gara 4 si giocherà ancora a Pavia domani pomeriggio.

L’inizio è tutto di Omegna, che prova subito a spingere sull’acceleratore davanti ad un PalaBattisti quasi tutto esaurito. Il primo canestro è di Bushati, Nasello e Bona sorpassano (3-4), poi i padroni di casa vanno sistematicamente in situazioni di post basso per cercare Balanzoni (11 punti, 3 rimbalzi, 4 assist e 6 falli subiti a metà), bravo a trovare il canestro, ma anche a riaprire creando spazio per gli esterni. I padroni di casa piazzano un break di 8-0 (11-4) chiuso da cinque punti filati di Santucci. Inerzia tutta da una parte, dall’altra i rimbalzi e i cambi di ritmo di Fumagalli mantengono viva una Juvi poco lucida (0/4 ai liberi) e senza propulsione nelle ripartenze in transizione. La risvegliano una tripla di tabella di capitan Vacchelli e le prime due buone difese consecutive. Omegna perde giri nel motore, un contropiede di Milovanovikj inchioda la parità a quota 15 esattamente sulla sirena di fine primo quarto. Partita non bella, ma combattuta, equilibrata, dove ogni possesso conta ed è giocato come fosse l’ultimo. Il primo giocatore della partita ad arrivare in doppia cifra è Bona. Il due su due ai liberi vale l’ennesimo sorpasso (23-24) di una gara che sembra una partita a scacchi. Balanzoni è ancora un fattore, Bushati, non al meglio, in questa gara 3 si mette al totale servizio dei compagni. Chiuderà il primo tempo con 3 punti ed 1/5 dal campo, ma anche 5 rimbalzi, 3 assist e 3 falli subiti. Sul finire dei quarti, Milovanovikj è come sempre chirurgico. L’esterno (8 punti con 3/3 dal campo e 3 rimbalzi al 20’) infila la tripla del sorpasso (30-32) ad una manciata di secondi dalla pausa lunga.

Il play Elvis Vacchelli porta palla sul campo di Omegna in Gara 3 della semifinale

Passano i minuti e si segna sempre di meno. In pochi possessi, Gobbato commette il quarto fallo personale e Preti il terzo. Crotti è costretto a rivedere il proprio piano partita. Dentro Giulietti e la scelta paga dividendi altissimi, perché il lungo sulle due metà campo sarà un fattore nel terzo quarto. Juvi sorniona, in attesa del momento di schiacciare sull’acceleratore. Lo fa con Milovanovikj, una sentenza da tre punti, meraviglioso in transizione prendendosi anche tiri fuori ritmo e fuori dallo spartito. Ma è così nei playoff. Le partite le vince chi rischia qualcosa in più, chi è in grado di interpretare il momento. Ed il tiratore macedone è perfetto nella seconda metà del terzo quarto, nel quale gli oro-amaranto scappano sul +13 (40-53). Inerzia tutta da una parte, in campo c’è una squadra che ha il doppio dell’energia e benzina nel motore rispetto all’altra. Bona è concentratissimo, i suoi cinque punti filati valgono il +18 (42-60) con sette minuti ancora sul cronometro costringendo Fioretti ad un time-out per riordinare le idee e provare l’ultimo assalto. La Juvi non si scompone, Preti ha il miglior sprazzo della propria partita, Bona, da leader, gestisce tutti i palloni da qui alla fine. La festa può partire: la Juvi Ferraroni stravince la serie con Omegna (con uno scarto medio di 16 punti a partita) ed è in finale dove si giocherà la promozione nel prossimo campionato di A2.