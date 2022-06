Basket, Demis Cavina nuovo head coach della Vanoli Cremona

CREMONA - Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione 2023/2024, con Demis Cavina che ricoprirà il ruolo di capo-allenatore della prima squadra.

Coach di grande esperienza, nato a Castel San Pietro l’11 settembre 1974, ha iniziato la carriera da allenatore nel 1995 partendo delle squadre giovanili della società del suo paese. Due anni dopo viene promosso coach della prima squadra, in serie B2, con la quale conquista la salvezza. Passato sulla panchina del Progresso Castel Maggiore, riesce a centrare una doppia promozione in due anni, dalla serie B2 alla A2.

A seguire allena Roseto in serie A per poi trasferirsi per due stagioni a Latina e per due a Imola, con la quale il secondo anno raggiunge i play-off e la finale della Coppa di Lega. Dopo un anno a Fabriano diventa allenatore della Dinamo Sassari con la quale sfiora la promozione in Serie A nella stagione 2008-2009, perdendo la finale play-off proprio contro la Vanoli. Nella stagione 2009-10 allena Udine, portando gli arancioni fino ai quarti di finale play-off, per poi passare, nel 2010-11, alla Prima Veroli, con la quale vince la Coppa di Lega ed esce ai play-off con Venezia. Rimane in Ciociaria anche l’anno successivo mentre nel 2012-13 finisce la stagione alla Givova Scafati con la quale disputa i playoff.

Nel 2013-14 accetta l’offerta di Napoli per poi trasferirsi, a luglio 2014, al Derthona Basket, neopromosso in A2 Silver. Con il club di Tortona riesce a disputare subito una stagione positiva portandolo poi, nelle due successive stagioni, ai play-off. Nel 2017 torna a casa firmando un contratto con l’Andrea Costa Imola mentre nel 2018 ritorna ad allenare a Udine.

Nel 2019 riparte dal Basket Torino con il quale, nel 2020-2021, sfiora la promozione perdendo in finale con Tortona. Terminata l’esperienza nella città della Mole, torna alla Dinamo Sassari in Serie A, dalla quale viene sollevato dall’incarico Il 16 novembre 2021.

Ora l’arrivo alla Vanoli Cremona

Andrea Conti: “La scelta di Cavina è il primo tassello della “nuova” Vanoli. Demis è un allenatore preparato, con alle spalle una lunga e ottima carriera; è un grande lavoratore che arriva con il desiderio di fare bene in una piazza importante come Cremona”.

Demis Cavina: “C’è da parte mia grande motivazione e determinazione nell’iniziare questo nuovo progetto. Un progetto che si fonda su basi solide, umane e professionali. Conoscevo già il presidente Aldo Vanoli come anche Andrea Conti e li ringrazio della grande fiducia accordatami. È la mia ventiquattresima stagione da capo allenatore ma la voglia e l’energia sono quelle del primo giorno. Con oggi apriamo un nuovo libro con pagine bianche sulle quali scrivere insieme nuovi risultanti importanti per una società ambiziosa e determinata come la Vanoli Cremona, una società e una squadra che, come ho già avuto modo di vedere, parte dalle persone”.