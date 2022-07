Canottaggio, l'olimpionico Simone Raineri nello staff tecnico azzurro

CASALMAGGIORE - L’oro olimpico Simone Raineri torna nel canottaggio nelle vesti di tecnico della nazionale. Dopo aver interrotto l’esperienza formativa alla Canottieri Baldesio, Raineri da qualche tempo collaborava con l’Atletica Interflumina di Casalmaggiore e seguiva il settore del lancio. Da oggi il ritorno sull’acqua, tra le barche, per preparare la squadra azzurra Under 23 che sarà in raduno a Piediluco per circa un mese. “Inizia per me una nuova avventura - ha detto Raineri - perché sarò collaboratore tecnico dell’Italia. Non nascondo che sono emozionato perché tornare nel mio ambiente dopo sei anni di assenza è una bella sensazione. A Piediluco ho trascorso 30 anni della mia vita come atleta, adesso ci torno e mi metto dall’altra parte della barricata a lavorare con i talenti del futuro. Fosse per me andrei ancora in barca ma quello che conta è tornare ad indossare la maglia della nazionale di cui vado fiero. Ringrazio il direttore tecnico Franco Cattaneo che mi ha dato questa opportunità. Lavorerò al fianco del responsabile Spartaco Barbo. Si parte con il raduno che prevede tre settimane di allenamenti a Piediluco e una settimana di gare a Varese. Avremo i test al remoergometro e poi il Matrix”.