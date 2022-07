Vanoli, Settore Giovanile: Farioli nuovo responsabile tecnico

CREMONA - La Vanoli Basket Cremona ha nominato Massimo Farioli, la passata stagione allenatore delle annate 2007 e 2008, nuovo responsabile tecnico del settore giovanile biancoblù, Vanoli Young.

"La bontà del lavoro svolto da “Farouk” in questi anni, le sue competenze e la capacità di lavorare e far crescere al meglio i ragazzi, insieme alla volontà della società di dare continuità al percorso intrapreso con il proprio settore giovanile, sono state le motivazioni che hanno portato alla scelta di affidargli questo ruolo importante e strategico per il presente e il futuro della Vanoli", spiega la società.

Allenatore nazionale dal 2016, Farioli ha iniziato ad allenare a livello di settore giovanile a Sassuolo, prima di passare a Scandiano e alla Vis Ferrara. Nel 2019 il ritorno a Cremona dove, già da giocatore Vanoli, è stato artefice della storica promozione in Lega2 nel 2006.

Il commento di Massimo Farioli: “Ringrazio la società per la fiducia accordatami e Beppe Mangone per questi tre anni di amicizia e collaborazione, con l’intenzione di portare avanti, nel miglior modo possibile, il percorso di formazione iniziato insieme”.