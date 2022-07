Calcio, ora è ufficiale: Radu è il portiere della Cremonese

CREMONA - La Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ionut Andrei Radu.

Nato a Bucarest (Romania) il 28 maggio 1997 prima del trasferimento in Italia è cresciuto nei vivai di Viitorul, Steaua e Dinamo tre squadre della sua città.

Nel gennaio 2013 si trasferisce alla Pergolettese per passare successivamente nel settore giovanile dell’Inter. Con i nerazzurri, prima dell’esordio nella formazione maggiore, vince il Torneo Internazionale di Viareggio e la Coppa Italia Primavera.

Il 14 maggio 2016 debutta in Serie A in Sassuolo-Inter. Dopo le esperienze con Avellino (22 presenze in B), Genoa (50 presenze in Serie A) e Parma nell’agosto 2020 è rientrato all’Inter. Con la nazionale Under 21 della Romania ha conquistato il bronzo agli Europei del 2019.

