Giro d'Italia, una straordinaria Cavalli arriva seconda

PADOVA - Marta Cavalli ha chiuso al secondo posto questa edizione del Giro d’Italia, vinto dalla fuoriclasse Annemiek Van Vleuten, al terzo successo in maglia rosa in carriera. La cremonese ha terminato le dieci tappe di quest’anno con un ritardo di 1’52” in classifica generale dall’olandese e sul terzo gradino del podio è salita la spagnola Mavi Garcia con un distacco di 5’56”.

Per Cavalli è stato un Giro d’Italia davvero importante, straordinario. Protagonista di tutte le frazioni più difficili presenti quest’anno, la cremonese ha regalato grandi emozioni e puro spettacolo. A Padova, sede di chiusura del Giro 2022, l’atleta della Fdj ha indossato anche la maglia azzurra di migliore italiana in graduatoria generale, conquistata per il secondo anno consecutivo.

L’ultima tappa di oggi non ha riservato sorprese in classifica generale, con arrivo in volata, vinto da Chiara Consonni davanti a Rachele Barbieri ed Emma Cecilie Bjerg.

Per Cavalli ora è il tempo di recuperare dalle fatiche, poi la testa correrà subito al Tour de France al via tra due settimane.