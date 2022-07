Basket, il cremonese Daniel Donzelli alla San Giobbe Chiusi

CREMONA - Il cestista cremonese Daniel Donzelli (classe 1996, 200 cm di altezza) ha firmato un accordo con l’Umana Chiusi di serie A2. Nato a Cremona, il nuovo acquisto della San Giobbe è cresciuto nelle giovanili della Vanoli Basket Cremona e in seguito di Casalpusterlengo con la quale ha anche esordito tra i professionisti. Le ottime annate sia con il club che con le nazionali giovanili gli valgono la chiamata di Brindisi in Serie A. In Puglia rimane due anni, nella stagione 2016/17 e nella successiva, poi il passaggio in prestito a Forlì in A2. Dopo l’esperienza in Romagna due campionati in Piemonte con Biella nel 2019/20 e con Casale Monferrato nel 20/21 prima della chiamata della Bakery Piacenza nella scorsa stagione. Con la formazione emiliana 9 punti di media in regular season in 30,3 minuti di utilizzo nelle 26 partite disputate, ai quali si aggiungono i 6,5 rimbalzi. Medie divenute 9,5 punti e 9 rimbalzi ad allacciata di scarpe in 33,7 minuti nelle quattro partite che hanno portato alla salvezza della Bakery Piacenza nei playout.