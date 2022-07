Basket, Matteo Piccoli nuovo giocatore della Vanoli Cremona

CREMONA - Arriva un nuovo inserimento nell'organico a disposizione di coach Demis Cavina nella rinnovata Vanoli Basket che militerà nel prossimo campionato di serie A2. Il club biancoblu ha infatti annunciato l'accordo biennale con il giocatore Matteo Piccoli. Classe 1995, guardia-ala di 195 cm per 91 kg, cresciuto cestisticamente nella Robur et Fides Varese, Piccoli è il classico giocatore di sostanza. Dopo l'apprendistato a Varese in cadetteria dal 2013 al 2015, Matteo era approdato nel 2016 alla Proger Chieti in Serie A2 dove era riuscito a mettersi in luce ritagliandosi uno spazio importante uscendo dalla panchina. Poi una stagione a Jesi ed un biennio a Piacenza dove è diventato uno dei leader della squadra. Nelle ultime due stagioni ha militato a Rieti e, nel 2021-22, all'Allianz Pazienza San Severo di A2 dove ha ricoperto il ruolo di capitano e ha fatto registrare per gara 5.5 punti di media (60% nel tiro da due e 91% nei tiri liberi).