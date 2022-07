Calcio, mercato del Crema in fermento: ecco Mattia Gallo. Riconfermato Filippo Forni

CREMA - È un Ac Crema di indubbia qualità quello che si sta costruendo per la prossima stagione come certificano i grandi acquisti, a partire dal super bomber Giorgio Recino, fino agli ultimi ingaggi di Mattia Gallo, Filippo Forni e Rikardo Spaneshi. Una rosa che annovera anche Liam Perego, Simone Ricozzi, Matteo Brero, Lorenzo Melchiori, Thomas Erman, Federico Cerri.

Mattia Gallo, classe ’95, proviene dal Caravaggio in Serie D. Alle spalle un settore giovanile di qualità, nel Merate ai tempi della Serie D, e poi la prima squadra dell’Arcellasco Città di Erba in Eccellenza dove aveva disputato un’ottima stagione al punto da essere richiesto nella categoria superiore l’anno seguente. Attaccante 27enne, ambidestro, molto tecnico con una notevole capacità di dribbling e la prerogativa di saper aggredire gli spazi in profondità. Mattia approda ora al Crema di Bellinzaghi: “Il Crema è una società molto seria dove sono certo sia possibile fare un ottimo lavoro e dove sono convinto di poter crescere molto. So che ci saranno giocatori di grande esperienza dai quali potrò imparare moltissimo. Voglio dare il contributo in campo e nello spogliatoio per creare una squadra forte e unita”.

Stretta di mano tra Filippo Forni e il presidente Enrico Zucchi

Filippo Forni è un difensore centrale con un’altezza importante con i suoi 190 centimetri e anche lui farà parte della sesta stagione della serie D che disputerà la squadra nerobianca. Dopo due anni Forni è stato riconfermato a testimonianza di un percorso di crescita e di miglioramento che l’ha sempre caratterizzato. Il difensore centrale classe ’99 è nato a Codogno ed è cresciuto nelle giovanili della Cremonese fino alla Primavera. “Speravo che il Crema mi riconfermasse e la decisione della società mi riempie di gioia e mi motiva moltissimo – ha detto Forni al termine della riunione che ha sancito l’ingaggio per il campionato 2022-23 e dopo avere scattato la fotografia rituale con il presidente Enrico Zucchi. “E’ il mio terzo anno al Crema – continua il giocatore - e voglio crescere soprattutto sul piano della personalità in campo, della capacità di trascinare e diventare un punto di riferimento per i miei compagni”.

Un campionato vinto con il Sangiuliano City nella scorsa stagione e altre tre stagioni in Serie D con Clodiense, Fanfulla e Sondrio dopo un lungo percorso nel settore giovanile del Torino: Rikardo Spaneshi, classe 2001 nato a Durres in Albania, è il terzino destro ingaggiato per il campionato 2022-23. “Davanti alla chiamata del presidente Zucchi e del Crema – commenta il giocatore – ho reagito con grande gioia perché la società rappresentava la mia prima scelta. Amo giocare al Voltini, uno stadio importante e bellissimo. Personalmente voglio migliorare soprattutto sul fronte della realizzazione. Mi piacerebbe fare più gol e più assist. Interpreto il mio ruolo in modo molto offensivo. Non vedo l’ora di iniziare con i miei nuovi compagni”.