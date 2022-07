Ciclismo, Federica Venturelli vince il titolo europeo Junior nell’inseguimento a squadre

ANADIA (PORTOGALLO) - Federica Venturelli ha conquistato il titolo europeo Junior nell’inseguimento a squadre su pista. La ciclista sanbassanese ha vestito la maglia di campionessa continentale nella rassegna in corso di svolgimento in Portogallo. Venturelli era già stata protagonista ad Anadia la scorsa settimana, dopo le prove su strada con il bronzo ottenuto nella gara in linea e il quarto posto nella sfida contro il tempo.

L’atleta cremonese ha vinto il titolo nel quartetto composto in finale con Francesca Pellegrini, Martina Sanfilippo e Valentina Zanzi. Dopo avere battuto nettamente la Polonia, in semifinale, le azzurre si sono imposte nella sfida per l’oro contro la Germania al termine di una prestazione in crescendo. L’Italia ha chiuso con il tempo di 4.28.759, mentre le tedesche hanno terminato in 4.33.250. Grande la soddisfazione della cremonese che continua dunque a essere protagonista della rassegna continentale Junior.