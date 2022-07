Volley femminile, Simona Buffo nuova schiacciatrice dell'Esperia

CREMONA - All’ombra del Torrazzo arriva anche la schiacciatrice piemontese Simona Buffo, che porterà il suo carico di esperienza all'Esperia Volley Cremona di serie A2. Simona nasce a Cuorgnè, provincia di Torino, il 29 agosto 1998 e vive attualmente a Rivara, vicino al capoluogo di regione piemontese. Parallelamente alla carriera agonistica, porta avanti il percorso universitario frequentando la facoltà di Economia all’università di Alessandria. Per quanto concerne la pallavolo, Simona si forma nella Lilliput Settimo Torinese, in cui esordisce in serie D a quattordici anni. Seguono un biennio in B1 e poi l’esordio in A2 nell’annata 2015-2016. Nel 2018 esce dal nido per vestire la maglia di Pinerolo, dove gioca anche qui due anni in B1 per poi salire in A2 per tre stagioni, fino al 2021, in cui raggiunge anche la finale playoff promozione: “Uno dei momenti più emozionanti della mia carriera” osserva. L’anno scorso sceglie l’esperienza in Calabria con la maglia della Volley Soverato, dove gioca venti partite, realizzando 233 punti in 66 set.

“La trattativa con Esperia è stata molto veloce - rivela Simona -. Dopo essere stata contattata dall’allenatrice non avevo alcun dubbio che questa fosse la mia strada e non ci ho pensato un attimo di più a dare la conferma. Ciò che mi ha spinto è stato sicuramente la serietà del progetto societario e la voglia di mettersi in gioco nel campionato di serie A. Sono sicura che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni”. Simona vestirà la maglia numero 15. “Sono emozionatissima all’idea di cavalcare il taraflex con Esperia, non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi, il vostro supporto sarà il nostro settimo giocatore in campo. Nel frattempo vi mando un grosso bacione e buona estate!”