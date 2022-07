Basket, la guardia americana Trevor Marquese Lacey alla Vanoli

CREMONA - La Vanoli Basket completa il pacchetto di giocatori americani: dopo Jalen Cannon, il club cremonese di serie A2 ha ingaggiato per la stagione sportiva 2022/2023 il play-guardia Trevor Lacey. Classe 1991, alto 191 centimetri, giocatore completo, Lacey abbina importanti doti fisiche a rapidità, atletismo e aggressività.

Nato il 13 ottobre 1991 ad Huntsville (in Alabama, Stati Uniti), dal 2011 al 2013 Lacey si è messo in luce con la casacca dell’Alabama Crimson Tide in NCAA (Southeastern Conference) prima di approdare nell’estate del 2014 al North Caroline State, viaggiando a una media di 15.7 punti, 4.6 rimbalzi e 3.5 assist a partita e sfiorando il 40 per cento nei tiri da 3. Nel 2015 lascia gli Stati Uniti per firmare un contratto con la Victoria Libertas Pesaro. Determinante il suo contributo per la salvezza del club marchigiano: 14.5 punti, 4.8 rimbalzi e 2.6 assist di media a gara per la guardia di 191 centimetri (e 94 chilogrammi). La stagione successiva viene ingaggiato dalla Dinamo Sassari, con la quale chiude la regular season al quinto posto (con quasi 11 punti di media a partita), conquista la finale di Coppa Italia di Serie A e raggiunge i quarti di finale di Champions League. Nel 2017 si trasferisce in Russia al Lokomotiv Kuban allenato da Sasa Obradovic, con il quale vince la Coppa di Russia e arriva in finale di Eurocup, mentre due anni dopo fa rientro negli States, al Wisconsin Herd (NBA Development League). A febbraio 2021 decide di tornare in Europa: firma in Germania per i Rostock Seawolves, allenati da Dirk Bauermann – attuale ct della nazionale tunisina –, confermando numeri importanti (14.8 punti di media a partita, 4.4 rimbalzi e 4.7 assist) e condividendo per un breve periodo l’esperienza tedesca con un altro ex bianconero, l’estone Rain Veideman. La scorsa stagione è tornato di nuovo protagonista in Italia, in Serie A2, con la canotta dell’APU Udine. Ha chiuso le 37 gare giocate, tra Coppa Italia e Campionato, con 10.4 punti, 3.2 rimbalzi e 2.1 assist di media.