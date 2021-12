ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Calendario di Sospiro: domenica in regalo con il giornale La Provincia. Dagli scavi spuntano antichi scheletri: intervento della Soprintendenza a Soncino. Nuovi nati, sono Sofia e Leonardo i nomi preferiti nel 2020. Covid: Fontana, in Lombardia settimana di Natale in zona bianca