ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Dolore e lacrime per il giornalista Berselli. Covid: in Lombardia 8.395 nuovi casi e 75 decessi. Sabato l'ultimo saluto al bibliotecario 52enne Danio Asinari. Treno deragliato a Pioltello, un patteggiamento a 4 anni. Assale un carabiniere in servizio e gli rompe il naso con una testata