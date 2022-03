ORE 20 Telegram I fatti della giornata

Aggredito e rapinato in casa, il racconto dell'ispettore. Vandali soncinesi scatenati, don Gabriele: «Li aspetto in oratorio». Quattro caprioli avvistati nella golena. Covid, decollo di contagi: 350 casi in provincia di Cremona. Allevamenti intensivi e ambiente: stop alle fake news: venerdì importante tavola rotonda a Cremona