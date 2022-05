ORE 13 Telegram I fatti della giornata

Pecchia shock: lascia la Cremonese. Vasto incendio in un'azienda agricola: in fumo mezzi e tettoia. CremonaJazz all'MdV: auditorium gremito per Cammariere, Golino e Tavolazzi. Notte dei Musei, il Torriani si apre alla città. Servizio antidroga: 26enne denunciato, spacciava in una cantina