Non fiori ma devolvere eventuali offerte a MEDeA o AIRC.

Il funerale avrà luogo mercoledì 5 maggio alle ore 9,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di Cristo Re, indi si proseguirà per il civico Cimitero.

persona meravigliosa, intelligente, sensibile, buona, sempre pronta con una parola di incoraggiamento e con un amore grande per i nipotini.

Rosanna, Federico e Luca si stringono con affetto ai figli Armando, Andrea e famiglia per la perdita della cara mamma

Amministratore, Condomini ed Inquilini del Condominio Vittori di via Vittori, 12, via Biazzi, 2 partecipano al lutto della famiglia per la perdita della signora

Maria Pia Pastori

Cremona, 4 maggio 2021.