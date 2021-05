È mancato

Massimo Ardigò

Lo annunciano i figli Andrea con Federica, Serena con Davide, gli amati nipoti Jacopo, Miryam e Stella, i fratelli, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina giovedì 6 maggio alle ore 10 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto per la Parrocchiale di S. Siro, indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Brescia.

La cara salma giungerà nella Chiesa del Tempietto oggi verso le ore 9,30.

Soresina, 5 maggio 2021.