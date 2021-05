Circondato dall'affetto dei suoi cari è mancato

Giuseppe Fregoni

di anni 84

Ne danno il triste annuncio i figli Mario con Paola, Fabrizio con Michela, Sara con Attilio, gli amati nipoti Benedetta, Anna Bianca e Federico, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina sabato 8 maggio alle ore 10 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto per la Parrocchiale di San Siro, indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Brescia.

Il caro Giuseppe giungerà nella Chiesa del Tempietto oggi alle ore 17.

Si ringrazia in anticipo tutti coloro che lo ricorderanno.

Soresina, 7 maggio 2021.