È mancato all'affetto dei suoi cari

Emilio Sacchi

Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Milena, la figlia Francesca ed i parenti tutti.

Per volontà del defunto i funerali si svolgeranno in forma privata.

Un grazie di cuore a tutta l'Equipe della Terapia del Dolore di Cremona per il sostegno dato, in particolare all'infermiera Maira per le amorevoli cure.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Castelverde,

19 maggio 2021.

—famiglie Bardelli

—Antonio e Andrea Piva

—Luigi Gueragni e famiglia

—Elena e Beppe Gilli

—Giordano e Gabriella Corbari

—Maurizio Fortuna e famiglia

—Tiberio, Doretta e Rebecca

—famiglie Gianfranco, Stefano e Federica Brambati

—Agenzia Generale di Cremona AXA - Assicurazioni ZABI S.a.s.

—Alberto e Maria Luisa Balestreri

—Angela, Ermanno Pellegrini

—Rosino, Ilaria, Elia Catterini e famiglia

—Antonio Mazzolari e fam.

Ti ricorderemo sempre con affetto Emilio Primetta, Roberta e Daniele Mazzolari. Cascina Caselletta Polengo, 19 maggio 2021.

Carlo Beltrami con Roberta e i figli Paolo, Federico, Gianluca, Margherita ed Alessandro partecipano al dolore di Milena e Francesca per la grave perdita di Emilio ed esprimono sentite condoglianze. Casalbuttano, 19 maggio 2021.

Antonella e Giovanni Poli con Federica, Francesca e Riccardo si uniscono al dolore di Milena e familiari per la scomparsa del caro Emilio Castelvetro Piacentino, 19 maggio 2021.

Amico mio Emilio fai buon viaggio. Claudio con Angela e Marta, Alessia con Maffo e Laura con Gianluca. Casanova del Morbasco, 19 maggio 2021.

Partecipano al lutto: