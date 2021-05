È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Murelli

di anni 96

Ne danno il triste annuncio il figlio Clevio con Annamaria, la cara nipote Elisa con Paolo, la pronipote Camilla, la sorella Annunciata e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno venerdì 28 maggio alle ore 9,30 partendo dalla propria abitazione in via E. Montale, 19/21 per la Chiesa Parrocchiale di Casteldidone, indi al Cimitero locale.

I cortei funebri si svolgeranno in auto.

Si ringraziano anticipatamente quanti prenderanno parte al lutto della famiglia.

Casteldidone,

27 maggio 2021.