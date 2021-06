Non fiori ma donazioni all'Associazione per la Ricerca sul Cancro.

"Non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo amarli in colui che non si può perdere."

RINGRAZIAMENTO

I familiari della cara

Maestra

Angela Donarini

ved. Cella

commossi dalla partecipazione, per i numerosi messaggi di condoglianze e di vicinanza pervenuti, sentitamente ringraziano.

Come indicato dalla cara Angela: "Non fiori ma opere di bene" all'Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera E.T.S. - O.d.V. via Barbelli, 4 - 26013 Crema (CR) IBAN: IT83H 05034 5684 10000 00177377 e all'A.S.P.E Onlus (Adozioni ed aiuti all'Eritrea): via Cislaghi, 5 20128 Milano IBAN: IT53T 01030 1140 00000 10068685.

Cremosano, 1 giugno 2021.