Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancata

Aldina

Valcarenghi Manuelli

in Marchioli

di anni 59

Addolorati lo annunciano il marito Massimo, il figlio Stefano con Giulia, il fratello Maurizio con Immacolata, la sorella Angela, i suoceri Santo e Giannina, i cognati, le cognate, i nipoti, i consuoceri Nadia e Danio, parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Soresina sabato 5 giugno alle ore 10,30 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto per la Parrocchiale di S. Siro, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

La cara Aldina giungerà nella Chiesa del Tempietto oggi alle ore 14,30.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 4 giugno alle ore 15,45.

Non fiori ma opere di bene.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Soresina, 3 giugno 2021.

—Enrico Ginipero e famiglia

Partecipano al lutto: