Circondato dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciato

Giovanni Frittoli

(Gino)

Ne danno il triste annuncio le figlie Laura con Luca, Elena con Pier, i cari nipoti Gianni, Andrea e Anna.

I funerali si svolgeranno in Polengo sabato 5 giugno alle ore 15 partendo dall'abitazione di via Puccini, 1 per la Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo.

Dopo le esequie si proseguirà per il Cimitero di Cignone.

Un particolare ringraziamento all'Associazione Cremonese per la Cura del Dolore Onlus per il sostegno ricevuto.

Non fiori ma donazioni a favore di A.C.C.D. Onlus Cremonese.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Polengo, 5 giugno 2021.