È mancata all'affetto dei suoi cari

Carla Ponzoni

in Bastoni

di anni 72

Ne danno il triste annuncio il marito Umberto, i figli Pierina con Luciano, Fabio con Gloria e Nicoletta con Fabio, gli adorati nipoti Mattia e Luca, Giulia e Andrea, Federica e Michela, la sorella Clara, il cognato, le cognate ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno martedì 15 giugno alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Maggiore n. 15 in Recorfano per la Chiesa ed il Cimitero di Voltido.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Recorfano di Voltino,

14 giugno 2021.