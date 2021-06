Dopo tante sofferenze è salita in Cielo la mia cara mamma

Maddalena Zanacchi

ved. Signorini

Affranto dal dolore ne dà il triste annuncio il figlio Fabio circondato dall'affetto di tutti i parenti e amici.

Il funerale avrà luogo martedì 15 giugno alle ore 8,50 partendo dalla Casa di Cura Ancelle della Carità per la Chiesa di S. Siro e S. Sepolcro via G. Aselli, indi per il Polo della Cremazione.

La camera ardente sarà allestita presso la Casa di Cura da lunedì 14, dalle ore 16 alle ore 18.

Un particolare ringraziamento al dott. Marco Quinzani e a tutto il Personale del Reparto Hospice della Casa di Cura per le amorevoli attenzioni e cure prestatele.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Cremona, 14 giugno 2021.