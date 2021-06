ANNIVERSARIO

16-6-201916-6-2021

Angelo Fervari

Ti cerco perchè mi manchi nello scorrere dei miei giorni, in un ricordo, in sorrisi andati.

Ti cerco in uno sguardo che si perde in un tramonto in silenzi che non hanno voce.

Ti cerco nell'amaro dei miei giorni sempre uguali; nei miei pensieri che si perdono nella notte.

Ti cerco perchè non sei con me, perchè mi manchi, perchè ti vorrei...

Ma tu più non ci sei.

Dani.

Picenengo,

16 giugno 2021.