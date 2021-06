È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Maestrelli

di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie Bruna Coppi, il figlio Maurizio con Vanessa, le nipoti Eleonora e Giulia, la suocera Serena con parenti tutti.

Le visite sono contingentante come normativa A.T.S.

Per coloro che lo desiderano si preferiscono ai fiori offerte libere che saranno devolute all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, le quali verranno raccolte in un apposita cassettina presso l'abitazione.

Il funerale avrà luogo nella Chiesa Parrocchiale di Ostiano lunedì 21 giugno alle ore 15 partendo da via San Rocco, 45.

Corteo tutto in macchina.

Dopo la funzione religiosa la cara salma sarà tumulata nel Cimitero di Ostiano.

Particolari ringraziamenti ai Medici e tutto il Personale del Day Hospital Oncologico e Hospice dell'Ospedale Maggiore di Cremona e alla dott.ssa Stagnati.

Si ringraziano anticipatamente tutto coloro che in qualsiasi modo lo ricorderanno.

Ostiano, 19 giugno 2021.