"Vi ho lasciati, ma il mio affetto non muore. In Cielo vi amerò ancora di più e meglio di quanto vi ho amato in Terra."

(S. Ambrogio)

La nostra cara

Angiola Lusiardi

ci ha lasciati.

Lo annunciano i nipoti Ester con Beppe, Chiara con Bruno, Pier con Cristina, i pronipoti e i parenti tutti.

La camera ardente è allestita presso la Fondazione Opera Pia di Castelverde oggi, 23 giugno, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17.

Il funerale si svolgerà nella Chiesa di S. Archelao a Castelverde giovedì 24 giugno alle ore 10, indi al Cimitero locale con corteo in auto.

Si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Castelverde,

23 giugno 2021.