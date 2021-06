È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco Sangiovanni

(Mafì)

di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie Grazia, le figlie Sibilla con Walter e Nicole con Tommaso, l'adorato nipote Mark, la sorella Franca, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti.

La cerimonia funebre si svolgerà giovedì 24 giugno alle ore 10,30 partendo dall'abitazione in via Gian Battista Benzoni, 14 per la Chiesa Parrocchiale di Scannabue; la tumulazione avverrà nel Cimitero locale.

I familiari ringraziano di cuore quanti parteciperanno al loro dolore.

Palazzo Pignano,

23 giugno 2021.