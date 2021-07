È mancato all'affetto dei suoi cari

Sergio Parazzi

ex Sindaco di Viadana

di anni 95

Ne danno il triste annuncio le figlie Laura ed Antonella con Corrado, la compagna Maria, i cari nipoti Filippo con Chiara ed il piccolo Sergio, Vittorio ed Alessandro e parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 30 giugno alle ore 10 partendo dall'abitazione in Cicognara, via Rimembranze, 14 per la Chiesa Parrocchiale, indi al Cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alla cerimonia.

Un particolare ringraziamento al dott. Mauro Montanari, alla dott.ssa Cristina Malagola per le cure prestate ed ai Volontari della Croce Verde di Viadana.

Il S. Rosario sarà recitato martedì alle ore 20,30 presso la Chiesa Parrocchiale di Cicognara.

Non fiori ma offerte alla Croce Verde di Viadana.

Cicognara,

29 giugno 2021.

—Clara Vailati

—gli ex dell'Aselli

—Eleonora, Elisa e Valerio Rustici

—Nicoletta Nolli

La comunità scolastica del Liceo Scientifico Aselli si stringe alla carissima preside Laura Parazzi e alla sua famiglia per la perdita del caro papà Sergio Cremona, 29 giugno 2021.

La Delegazione di Sabbioneta Terre Destra Oglio dell'Accademia Italiana della Cucina piange la scomparsa dell'amico Sergio Parazzi e partecipa al dolore di Maria, delle figlie Antonella e Laura e di tutta la famiglia. Sabbioneta, 29 giugno 2021.

Partecipano al lutto: