Stringiamo in un forte abbraccio Cinzia, Laura e il papà Giuseppe per esprimere tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto in questo momento di grande dolore per la perdita della cara mamma

Antonietta

Studio Fontana: Silvia, Filippo, Lorenza, Elisa, Navreet e Barbara.

Cremona, 30 giugno 2021.