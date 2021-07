Dopo una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro si è spento il

dott.

Alfonso Mario Occulto

Dottore Commercialista

Dirigente Emerito Poste Italiane SpA

Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

di anni 93

Con immenso dolore ne danno il triste annuncio la moglie Carla, i figli Fernanda con Roberto, Dario con Marina ed i parenti tutti che lo ricordano a quanti lo conobbero e ne apprezzarono le alte doti umane e professionali.

I funerali avranno luogo sabato 10 luglio alle ore 9,30 partendo dalla Casa Funeraria "Maffioli" per la Chiesa di Santa Teresa dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi in via Mazzini in Mantova ove alle ore 10 avrà inizio la funzione religiosa.

Si proseguirà poi per il Cimitero di Levata di Curtatone.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno al lutto della famiglia.

Eremo, 9 luglio 2021.