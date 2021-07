È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Sassi

in Ripari

di anni 86

Ne danno il triste annuncio: il marito Walter, la figlia Daniela, gli affezionati nipoti Mirko e Michael con Monica e i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Cremona, lunedì 12 luglio alle ore 9 partendo dalla Casa di Cura Ancelle della Carità per la Chiesa Parrocchiale del Boschetto, indi si proseguirà per il civico Cimitero.

Un sentito ringraziamento a tutto il Personale medico, infermieristico e ausiliario della Casa di Cura per le cure e l'amorevole assistenza prestate.

La camera ardente è allestita presso la Casa di Cura, sabato 10 e domenica 11 dalle ore 16 alle ore 18.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Cremona, 10 luglio 2021.