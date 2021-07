È mancato all'affetto dei suoi cari

Umberto Dotti

di anni 94

Ne danno il triste annuncio: la moglie Luigia, il figlio Massimo con Elisa, le affezionate nipoti Anna e Chiara, il fratello Franco, la sorella Andreina, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Vidiceto, lunedì 26 luglio alle ore 9 partendo dall'abitazione di via Giuseppina n. 7 per la Chiesa Parrocchiale, indi si proseguirà per il Cimitero di Castelponzone.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Vidiceto, 25 luglio 2021.