Ci ha lasciato la nostra cara mamma

Luigina Minuti

in Paglioli

(Gina)

Ne danno il triste annuncio il marito Francesco, le figlie Pierangela con Vinicio e Maria con Stefano, gli amati nipoti Alessandra, Diego con Roberta, Andrea con Agnese, Giada e Luca, la sorella Maria e parenti tutti.

La camera ardente è allestita presso la Fondazione Opera Pia di Castelverde martedì 27 luglio dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17 e mercoledì 28 dalle 8.

Il funerale si svolgerà mercoledì partendo dalla camera ardente alle ore 15,20 per la Chiesa Parrocchiale di S. Martino in Beliseto, indi per il Cimitero locale con corteo in auto.

Un particolare ringraziamento vada al dott. Gianluigi Segalini ed al Reparto Cure Palliative di S. Camillo per le amorevoli cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

S. Martino in Beliseto,

26 luglio 2021.