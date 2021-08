"Se la musica Signore è il mio talento, se questo è il dono Tuo per me, non mi occorre altro per parlarti."

Ci ha lasciato prematuramente l'anima buona di

Enzo Frassi

Ne danno il triste annuncio: la mamma Emilia, la fidanzata Pamela, gli zii Giovanni e Maria Adele, i cugini Anna, Francesco e Raffaello con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo in S. Giuliano di Castelvetro Piacentino sabato 31 luglio alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale, indi al Cimitero di Castelvetro Piacentino.

Il feretro del caro Enzo sarà esposto alle visite nella camera ardente dell'Ospedale Maggiore di Cremona oggi, venerdì 30 luglio, dalle ore 7,30 alle ore 18.

Si ringraziano tutti coloro che ne onoreranno la memoria e chi gli ha voluto bene.

Castelvetro Piacentino,

30 luglio 2021.