"Io sono il pane della vita. Chi crede in me vivrà in eterno."

E' tornato alla casa del Padre

Luigi Frigoli

lo annunciano con dolore e con cristiana speranza la moglie Laura, la cognata Bruna, i nipoti Marco con Maria Chiara e figli, Chiara con Francesco e figli, Claudio con Sonia e Luca, i cugini Lucia e Michele.

La camera ardente sarà allestita presso l'Ospedale Maggiore di Cremona oggi, lunedì 2 agosto, dalle 14 alle 18 e martedì mattina dalle 7,30.

La liturgia funebre avrà luogo martedì 3 agosto nella Chiesa parrocchiale di Cavatigozzi alle ore 10,30 indi al polo della Cremazione.

Il ringraziamento e la gratitudine vanno in modo particolare all'amico dott. Paolo Ghiringhelli, alla dott.ssa Paola Pecchini, al dott. Giorgio Garozzo e all'assistente spirituale don Maurizio Lucini.

Un sentito grazie al capo sala Marco Archetti e alla dott.ssa Cornacchia per la loro disponibilità e umanità.

Si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Non fiori ma opere di carità.

Cavatigozzi, 2 agosto 2021.