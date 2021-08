"...Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita". (Salmo 23) Ha raggiunto la sua amata Franchina l'anima buona di

Carla Taravella

in Lenzi

Lo annunciano il marito Franco, Fiorella con Gianfranco, Gaia con Michele, Iris e Raffaele e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo oggi, giovedì 5 agosto, alle ore 11 nella Cappella della Casa di Cura San Camillo, ove è allestita la camera ardente, indi al Polo della Cremazione.

Un particolare ringraziamento a tutto il Personale delle Cure Palliative della Casa di Cura San Camillo per l'amorevole assistenza ed al suo cardiologo di fiducia, dott. Simone Verde.

Non fiori ma opere di bene.

Grazie a tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Cremona, 5 agosto 2021.

Con gratitudine per l'affetto condiviso per una vita Federica e Mariella con le loro famiglie partecipano al dolore di Franco, Fiorella e Gaia per la scomparsa della cara

Carla

Cremona, 5 agosto 2021.