È mancato all'affetto dei suoi cari dopo lunga malattia l'anima buona di

Alessandro Bortolameazzi

di anni 58

Addolorati lo piangono la moglie Emanuela, i figli Luca e Nadia, i fratelli Roberto con Diana, Davide con Giovanna, Paolo con Hong, Marcella con Enrico, nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Grumello Cremonese sabato 7 agosto alle ore 10 partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale Maggiore di Cremona per la Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Cremona.

Un particolare ringraziamento all'Hospice e al reparto Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Cremona per le premurose cure prestate.

Si ringraziano tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Grumello Cremonese,

6 agosto 2021.

—Elena, Chiara, Filippo, Rosanna Gobbi

Partecipano al lutto: