"In Te Domine speravi, non confundar in ӕternum."

Ha lasciato la scena di questo mondo

Teresa Lucchi

detta Adelina

Dopo una lunga giornata terrena si è riunita al fratello don Francesco che ebbe modo di accompagnare e servire per oltre settant'anni.

Si ringrazia il personale della RSA Arvedi La Pace dove è allestita la camera ardente dalle ore 9 alle ore 19 odierne.

Le esequie avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale di Persico venerdì 13 agosto alle ore 9,30; seguirà la tumulazione nel Cimitero di Cappella de' Picenardi.

Cremona, 12 agosto 2021.