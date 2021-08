"Ed ora lascia o Signore che il Tuo servo vada in pace secondo la Tua parola." È mancato all'affetto dei suoi cari

Prof.

Gianpietro Billi

Ne danno il doloroso annuncio i fratelli Giuliano con Glauce e Fabio, Graziella con Gianni e Francesca.

Il funerale avrà luogo sabato 14 agosto alle ore 9,45 partendo dalla Casa di Cura San Camillo (via Mantova) per la Chiesa Parrocchiale di San Michele indi si proseguirà per il civico Cimitero.

La camera ardente sarà allestita presso la Casa di Cura da oggi venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e sabato dalle ore 8.

Un grazie di cuore al medico curante dott. Stefano Emiliani.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Non fiori ma devolvere eventuali offerte alla Parrocchia di San Michele.

Cremona, 13 agosto 2021.

—Claudio Geroldi

—Angela, Fabio, Matteo Ferrari

—Kina, Gianni, Andrea

—Rita Minetti

—Bruno, Rosella Casarini e famiglie

—Maria Teresa Balestreri

—Antonio, Paola e Andrea Piva

Orgogliosi di averti avuto come amico ti abbracciamo forte. Ciao Gianpi Minia con Mino, Federica con Cecco e Tommaso, Marisa. Cremona, 13 agosto 2021.

—Rita, Fausto e figli —Cina e Carlo Gallini —Giovanni Poli e fam.

Alberto e Rosella e familiari commossi, partecipano al dolore di Giuliano e Graziella Billi e familiari tutti per la scomparsa del caro Gianpietro Billi Cremona, 13 agosto 2021.

Pinina, Enrico Cinquetti Dondi commossi ricordano un grande maestro di vita e un carissimo amico Gianpietro Billi Cremona, 13 agosto 2021.

Partecipano al lutto:Partecipano al lutto: