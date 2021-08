È improvvisamente volata in Cielo a riabbracciare il suo amato Antonio la

dott.ssa

Daniela Carnevali

ved. Spena

Ne danno il triste annuncio l'adorata figlia Valentina con Carlo e il fratello Fausto con Marilena.

La camera ardente sarà allestita presso la Chiesa di San Francesco in Casalbuttano e sarà visitabile giovedì 19 dalle ore 8,30.

I funerali verranno celebrati alle ore 15,30 di giovedì 19 presso la Chiesa di San Giorgio in Casalbuttano.

Dopo la funzione la cara salma proseguirà per il Cimitero di San Vito.

Non fiori ma donazioni all'Unicef.

Si ringraziano anticipatamente tutte le gentili persone che prenderanno parte al lutto.

Casalbuttano,

18 agosto 2021.

Ciao

Mami

grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la nostra famiglia.

Eri un po' matterella a volte, ma sei stata una Super Mamma!

"la MIA Mamma"

Mi mancheranno i tuoi occhi belli, azzurri che avevano fatto innamorare il papà.

Abbraccia il mio papi e proteggetemi da lassù.

La tua Valentina.

Casalbuttano,

18 agosto 2021.