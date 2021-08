"Continuerò ad amarvi dal Cielo, come vi ho sempre amati sulla Terra."

È mancata all'affetto dei suoi cari

Ermelinda Galli

ved. Storti

di anni 98

Ne danno il triste annuncio: i figli Cesare, Giampietro con Emilia e Patrizia con Bruno, le adorate nipoti Linda con Diego, Paola con Lorenzo, i pronipoti Sveva, Cristopher e Victoria, la cognata, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in San Martino del Lago, venerdì 20 agosto alle ore 11, partendo dall'abitazione di via Canton Tozzoli, 2 per la Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

I cortei si formeranno in automobile.

Un particolare ringraziamento al medico curante dott. L. Federici, al personale R.S.A dell'Aragona di San Giovanni in Croce e al personale infermieristico del "Progetto Assistenza" per l'assistenza e le cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

San Martino del Lago,

19 agosto 2021.