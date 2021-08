È mancato all'affetto dei suoi cari

Gianluigi Cavagnari

(Gianni)

di anni 74

Lo annunciano con dolore la moglie Maria Teresa, il figlio Luigi, la zia Paola, i cugini, le cugine e parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 23 agosto alle ore 9,30 partendo da via Libertà, 4 in Voltido, per la Chiesa ed il Cimitero locale.

Il corteo funebre si svolgerà in automobile.

Un particolare ringraziamento al dott. Antonio Turco per le amorevoli cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicino in questo triste momento.

Voltido, 21 agosto 2021.