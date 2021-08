"Finché morte non ci separi." La morte non cancella 57 anni insieme, l'amore è per sempre.

Luigi Dellanoce

(Gino)

di anni 90

La moglie Nella con Marisa, Sandro e Luca, le sorelle Angela ed Antonietta e parenti tutti, annunciano la sua scomparsa.

La camera ardente sarà allestita nella Chiesa di San Francesco in Casalbuttano, a partire dalle ore 10 di giovedì 26 agosto.

Il funerale avrà luogo venerdì 27 alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Casalbuttano, indi al locale Cimitero con corteo in auto.

Un ringraziamento vada al Reparto Fisioterapia della Fondazione Sospiro per l'umanità dimostrata nei suoi confronti.

Non fiori ma opere di bene alla Parrocchia di Casalbuttano.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Casalbuttano,

26 agosto 2021.