I familiari del caro

Romolo Sangalli

annunciano che il funerale avrà luogo venerdì 27 agosto alle ore 8,45 partendo dalla Casa di Cura S. Camillo (via Mantova) per la Chiesa Parrocchiale di Cristo Re, indi si proseguirà per il Polo della Cremazione.

La camera ardente è allestita presso la Casa di Cura, oggi, giovedì 26 agosto dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Cremona, 26 agosto 2021.