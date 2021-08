Insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore.

Grazie per l'amore che ci hai donato.

Astolfo Allodi

di anni 92

Ne danno il triste annuncio: Lidia, Giovanna, i cognati Pierfranco, Fabio, Betty, Marina, le nipoti Roberta e Laura ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Motta Baluffi, lunedì 30 agosto alle ore 11, partendo dall'abitazione di via Argine Casalmaggiore 28 per la Chiesa Parrocchiale, indi si proseguirà per il Polo della Cremazione di Cremona.

Un grazie di cuore alla dott.ssa Severina Arisi, a Betty, Adriana e Osvaldo, a tutto il Personale della Fondazione C. "C. Busi" di Casalmaggiore per averlo assistito in questi mesi.

Non fiori ma eventuali offerte alla Fondazione Busi.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Motta Baluffi,

28 agosto 2021.