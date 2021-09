"Saprò abituarmi a non vederti più, saprò fingere di essere felice, saprò rassegnarmi al mio dolore, saprò dire alla gente 'è il destino' ma tu, mamma, resterai nel mio cuore perché il mio amore per te non finirà mai."

Miranda Ghersinich

ved. Mineri

di anni 77

La figlia Mariangela, il fratello Boris con Gabriele e la sorella Nadia ne annunciano la scomparsa.

La camera ardente è allestita oggi, giovedì 2 settembre, dalle ore 14 alle 18 presso l'Ospedale Maggiore.

Il funerale avrà luogo venerdì 3 partendo alle ore 9,45 per la Chiesa Parrocchiale di Borgo Loreto, indi al Polo della Cremazione.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Cremona,

2 settembre 2021.