È mancato all'affetto dei suoi cari

Fernando Martelli

di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, i figli Valentina con Federico e Massimo con Arianna, gli adorati nipoti Micol e Tommaso, i fratelli Angelo e Mario, le cognate, il cognato e parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, giovedì 9, alle ore 16 partendo dalla propria abitazione in via Settecamini, 3 per la Chiesa Parrocchiale locale; indi proseguirà per il Cimitero degli Angeli in attesa della cremazione.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Un ringraziamento particolare ai dottori Pasin e Brighenti e a tutto il Personale Medico e Paramedico dei Reparti di Medicina e Day Hospital Oglio Po per le cure e disponibilità prestate.

Non fiori, eventuali offerte alla Parrocchia di Breda Cisoni o a favore del Reparto Day Hospital-Oglio Po.

Breda Cisoni,

9 settembre 2021.